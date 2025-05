Secondo Giorgio Perinetti, il futuro si tingerà d'azzurro per Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter, che sta facendo faville con la maglia dello Spezia, squadra che stasera sarà impegnata nella finale d'andata playoff contro la Cremonese per tentare la scalata in Serie A. "Ha prospettive da Nazionale", ha spiegato a Tuttomercatoweb.com il dirigente. Secondo cui il bomber classe 2005 è già pronto al salto nella massima categoria: "L’Inter sa amministrare molto bene i giovani, cercherà di farlo adattare nel migliore dei modi alla Serie A".