Finisce a reti bianche la gara d'andata della finale di Playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia, match che si sblocca al 16esimo con un gol della squadra di D'Angelo annullato però per fuorigioco. Il tabellino torna sullo 0-0 e non muta mai: verdetto rimandato alla gara di ritorno, in programma per domenica 1° giugno il ritorno al Picco di La Spezia: allo Spezia basterà un pareggio per tornare in Serie A. Titolare senza mai lasciare il campo e nemmeno il segno in una partita invero poco emozionante l'interista in prestito al club ligure, Pio Esposito.