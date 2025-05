"Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, riunito in data odierna, ha sanzionato il calciatore Davide Calabria con un'ammenda di 30.000 euro, con diffida". È quanto si legge nel comunicato della Federcalcio pubblicato sull'ex capitano del Milan, ora al Bologna, in merito all'indagine sulle curve di Inter e Milan.

"A carico di Calabria, attualmente in forza al Bologna ma all'epoca dei fatti tesserato per il Milan, era stata aperta un'indagine per violazione del divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori non appartenenti ad associazioni convenzionate con le società", conclude la nota della FIGC.