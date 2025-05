Un campionato con tante novità, quello 2025-2026. La Lega di Serie A sta mettendo a posto gli ultimi dettagli in vista della presentazione del calendario che quest'anno arriverà praticamente subito, venerdì 6 giugno in occasione del Festival della Serie A di Parma. Una novità, però, è già stata decisa: stando a 'SpyCalcio' del quotidiano La Repubblica, sia Inter che Milan giocheranno la prima partita di campionato in casa, a San Siro, una sabato e una lunedì.

Inoltre, verrà fatto in modo che Inter e Milan giocheranno in trasferta due o tre partite durante il periodo olimpico, nel quale dovranno salutare il loro stadio che sarà preso in consegna dal CIO per la cerimonia inaugurale dei Giochi invernali di Milano e Cortina. Non ci sarà la necessità quindi di trovare un campo 'casalingo', cosa non facile per due club che hanno tantissimi abbonati. Anche la stessa Champions dove vi partecipa solo l'Inter (il Milan, come noto, non si è qualificato per le Coppe europee) non avrà alcun impatto con l'Olimpiade. Insomma, è stata trovata la soluzione migliore anche per non creare disagi ai tifosi.