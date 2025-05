Mario Giuffredi conferma l'interesse del Napoli per Francesco Pio Esposito. Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, l'agente del baby bomber di proprietà dell'Inter (ora in prestito allo Spezia) parla così dell'interesse del club azzurro per il classe 2005: "Il Napoli è sempre attento sui giovani. Ho un gran rapporto con l’Inter, è un club molto serio. Abbiamo rinnovato il contratto fino al 2030. Piace al Napoli, ma devo condividere certe cose con l’Inter che deciderà il da farsi su Pio Esposito. E’ sempre piaciuto molto al presidente De Laurentiis".

