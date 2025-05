Uno dei "presupposti" da chiarire dopo la finale di Champions tra l'Inter e Simone Inzaghi sarà certamente quello del budget mercato. Ecco, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe già una cifra stabilita dalla società per quanto riguarda la finestra estiva: il club stavolta potrà spendere come mai fatto da quando Inzaghi è in panchina e si potrà spingere fino a un passivo di 60 milioni tra entrate ed uscite.

Una possibilità che arriva soprattutto grazie ai risultati di campo che proprio il tecnico è riuscito a ottenere arrivando due volte in finale di Champions League e arricchendo le casse societarie. I nomi? Tantissimi. Per prima cosa si dovrà rimpolpare l'attacco che perderà Correa, Arnautovic e forse Taremi. in prima fila c’è Zirkzee del Manchester United, ma attenzione pure ad Hojlund, altro attaccante in potenziale uscita dai Red Devils. Scontato o quasi che arrivi pure un quarto uomo (al posto appunto di Taremi), per completare il reparto offensivo: un elemento di prospettiva, che al momento ha il profilo di Bonny del Parma.

Dopo essersi assicurati Sucic e con Luis Henrique a un passo, Marotta e Ausilio lavorano anche per la difesa: De Winter, Lucumi e Beukema i nomi in lista. Con ogni probabilità un ulteriore acquisto verrà fatto anche a centrocampo, con mirino al momento puntato su Ricci e Frendrup. Da mettere in preventivo anche qualche cessione e, in tal senso, occhio a Frattesi e Bisseck.

Ad ogni modo, certezze per la panchina ancora non ce ne sono e l'Inter si sta cautelando in caso di eventuale addio di Inzaghi. Allegri resta un nome buono, ma attenzione a Fabregas...