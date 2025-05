L’Inter valuta opzioni per rifinanziare il bond da 400 milioni in scadenza a febbraio 2027. La conferma arriva dalla stessa società nerazzurra nel report di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da sponsor e diritti tv del club in chiave bond, che nella presentazione della situazione finanziaria aggiornata a marzo 2025 certifica come il club nerazzurro stia prendendo in considerazione l'ipotesi. Questo quanto si legge: “Il 25 giugno 2024, approfittando delle favorevoli condizioni di mercato e avvalendoci dei servizi di un intermediario finanziario qualificato, abbiamo riacquistato un importo nominale di €15,0 milioni delle Obbligazioni. L’operazione è stata regolata in contanti dallo stesso intermediario il 3 luglio 2024, con un esborso complessivo di €14.786 mila, di cui €14.778 mila per il riacquisto delle Obbligazioni al prezzo di mercato inferiore al valore nominale (pari a 0,9852) e €8 mila relativi agli interessi maturati dal 1° luglio 2024 (data di inizio della maturazione della cedola) al 3 luglio 2024 (data di chiusura dell’operazione)”.

Per poi concludere: “Valutiamo periodicamente opzioni di finanziamento strategico per ottimizzare la nostra posizione finanziaria, inclusi potenziali rifinanziamenti del debito esistente”. È molto probabile, secondo Calcio e Finanza, che in questo quadro il bond possa essere almeno in parte rifinanziato, approfittando del fatto che Oaktree, grazie alla sua solidità finanziaria, può permettersi un costo del denaro e quindi un tasso di interesse molto inferiore rispetto a quelli a doppia cifra che caratterizzavano alcuni prestiti dell’era Zhang

