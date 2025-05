Simone Inzaghi è attualmente focalizzato solo sulla finale di Champions League. Come si legge su Tuttosport, sabato si giocherà tanto riguardo al giudizio della stagione in corso. Non dovesse vincere, partirebbero i processi da "zero titoli", in caso contrario si parlerebbe di annata quasi trionfale.

Potrebbero mutare gli equilibri anche nel discorso contrattuale con la società, perché da campione d'Europa il tecnico potrebbe chiedere un aumento più cospicuo, fino a 8 o 9 milioni di euro a stagione e una durata oltre il 2027. Soprattutto potrebbe pretendere un mercato che non porti solo giovani di belle speranze ma qualche Under 25-26 che possa tenere alta la competitività della squadra. Garanzie, insomma.

Al netto delle cessioni, l'Inter dovrebbe avere una cinquantina di milioni di euro da investire. Da capire se questo basterà a Inzaghi oppure no. Il tecnico, al di là dell'offerta dell'Al-Hilal, potrebbe valutare il suo futuro anche in altro modo, dopo quattro stagioni molto stressanti. Soprattutto se alle delusioni di quest'anno in termini di trofei vinti dovesse aggiungersi anche una finale di Champions andata male.

I nomi per la successione che propone Tuttosport sono quelli di Allegri e Fabregas.