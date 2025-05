La partecipazione al Mondiale per Club 2025 frutterà all'Inter ricavi minimi garantiti pari a 24,35 milioni di dollari, al lordo di eventuali ritenute alla fonte e altre spese direttamente deducibili. E' il dato che si può consultare nel documento in cui sono contenuti i risultati finanziari di Inter Media and Communication S.p.A. per i nove mesi chiusi al 31 marzo 2025.

"Ulteriori ricavi dipenderanno dai risultati ottenuti nel torneo", si precisa. I nerazzurri, per la cronaca, sono stati inseriti nel girone di Monterrey, River Plate e Urawa Red Diamonds.

