Non ci sarà il supporto della sindaca di Parigi Anne Hidalgo per il Paris Saint-Germain sabato all'Allianz Arena per la finale di Champions League contro l'Inter. La notizia è stata appresa dall'agenzia AFP dall'entourage della prima cittadina. Questa assenza sarebbe legata alla freddezza tra l'eletto e i dirigenti del club parigino in merito alla vendita del Parco dei Principi.

Hidalgo, appartenente al Partito Socialista francese, seguirà la partita di sabato dalla sua città "a causa di impegni programmati da tempo", ha dichiarato il suo entourage, confermando le informazioni di Le Parisien.