Dopo aver recuperato tutti i giocatori, Simone Inzaghi è pronto per mettere in campo tutti i giocatori titolari. Il cosiddetto once de gala, che però (come sottolineato oggi da Tuttosport) in questa stagione è andato in campo soltanto due volte.

La prima nel derby del 22 settembre, perso 1-2, e la seconda contro il Napoli all'andata, sempre al Meazza, partita finita 1-1. Nel resto della stagione ci sono stati alcuni infortuni, in particolare quello di Acerbi, ma anche ad inizio anno una condizione migliore di Darmian rispetto a Dumfries. Nel finale, a mancare è stato invece Pavard.

Contro questa tendenza ci si è attivati sul mercato: Sucic, Luis Henrique, ora il lavoro per Bonny e De Winter, in modo da abbassare l'età media.