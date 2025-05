Piacenza si stringe intorno a Simone Inzaghi. Ed è pronta a radunarsi per la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain intorno al maxischermo che sarà installato nell'area esterna di Spazio2, in via XXIV Maggio 51. L'evento, a ingresso libero, è organizzato, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, da Radio Sound e Inter Club Piacenza.

In vista del grande appuntamento, arriva un appello da parte della sindaca della città emiliana Katia Tarasconi: "È stato un piacere festeggiare i successi di Simone Inzaghi a Palazzo Gotico, un anno fa, insieme a tanti concittadini. Sarà importante sostenerlo con entusiasmo anche sabato sera, per cui invitiamo non solo i tifosi interisti ma tutti gli appassionati di calcio a partecipare a questo momento di sport e condivisione".