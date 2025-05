"Sono tranquillo ma agitato, ogni giorno che passa manca sempre meno quindi arrivano la voglia, l'adrenalina, la paura calcistica. Hai voglia di alzare la Coppa, di fare una grande partita. Man mano che si avvicina sei teso". Così Francesco Acerbi si è definito nel corso dell'intervista rilasciata qualche giorno fa a TNT Sports Mexico. Il difensore nerazzurro, eroe della semifinale di ritorno col Barcellona, non si sbilancia su come vorrebbe vedere risolto il match: "Innanzitutto si spera che sia una finale bella, poi non pensi a chi segna e a chi non segna ma solo ad alzare il trofeo. L'abbiamo persa due anni fa e quindi speri di alzarla perché ti fa andare giù di testa e ti fa venire la pelle d'oca, è una cosa talmente emozionante che farai di tutto per alzarla".