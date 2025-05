Sorpasso milanese sulla Juventus. Rilanciando lo studio annuale di Football Benchmark sulle valutazioni d’impresa dei club, la Gazzetta dello Sport sottolinea il miglioramento di Inter e Milan che chiudono il sorpasso sui rivali bianconeri per la prima volta nel decennio di monitoraggio.

I rossoneri valgono 1.808 milioni di euro (+26% rispetto al 2024), i nerazzurri 1.715 (+20%), i bianconeri 1.651 (-3%). "Le tre big della Serie A adesso sono tutte raccolte in una forbice tra 1,65 e 1,8 miliardi - si legge -. Soltanto cinque anni fa, la situazione era profondamente differente. Nel 2020 la Juve valeva, in termini di enterprise value, 1,73 miliardi, più di Inter (983) e Milan (526) messe assieme. Era tutto un altro mondo. La Signora incorporava i benefici di un ciclo vincente e, con l’arrivo di Ronaldo, aveva aspettative di grandeur globale. Le milanesi, invece, si leccavano le ferite del tramonto dei mecenati. Negli ultimi anni le cose, in campo e fuori, sono parecchio cambiate. Milan e Inter sono tornate a primeggiare in Italia e a frequentare il giardino nobile della Champions, mentre la Juve è entrata in una crisi economica e sportiva, da cui sta faticosamente uscendo".

In testa resta come al solito il Real Madrid (6.278 milioni), davanti a Manchester City (5.104) e Manchester United (5.051). Nessuna italiana nella top ten (l’ultima volta fu nel 2022, con la Juve), ma ce ne sono otto tra le prime 32.