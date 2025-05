Anche la Gazzetta dello Sport conferma: l'Inter ha raggiunto l'accordo con il Marsiglia per Luis Henrique. Ai francesi 23 milioni più due di bonus per quello che sulla carta dovrà essere l’alter ego di Dumfries sulla fascia destra.

Di fatto manca solo l'annuncio ufficiale, che arriverà comunque a breve. D'altronde, l'accordo con il ragazzo era già stato trovato sulla base di un quinquennale: l'esterno arriverà a Milano dopo la finale di Champions per svolgere le consuete visite mediche e mettersi a disposizione di Inzaghi in vista del Mondiale per Club.

"Luis Henrique è il secondo colpo dell’Inter per la prossima stagione, dopo quello del centrocampista Petar Sucic - sottolinea la rosea -. Entrambi parteciperanno alla spedizione americana del Mondiale per Club. Per i due, fortemente voluti dal direttore sportivo Piero Ausilio, Oaktree ha già investito 37 milioni di euro. È il segnale di un evidente cambio di passo rispetto al passato: ora si spende, non si aspettano le cessioni, c’è la possibilità di operare sul mercato senza troppi vincoli".

Luis Henrique e Sucic: giocatori già importanti, ma con il meglio della carriera ancora da scoprire. L'idea è quella di ridurre notevolmente il gap tra titolari e riserve. "Poi si vedrà se queste direttive saranno di gradimento anche di Inzaghi: in linea teorica questo mercato è stato impostato intorno al 3-5-2 di Simone, quando l’Al Hilal non era neppure una voce, figurarsi una proposta concreta", si legge.