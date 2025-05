Lee Kang-In, centrocampista sudcoreano del Paris Saint-Germain, parla della grande attesa per questa finale di Champions League contro l'Inter per i canali ufficiali del club transalpino: "Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro dall'inizio della stagione. Essere dove siamo a questo punto della stagione è una ricompensa. Siamo molto contenti. Ci prepareremo al meglio per poter vincere. Penso che stare di più insieme, cercare di aiutarci a vicenda, cercare di essere una squadra, perseguire lo stesso obiettivo, sia ciò che ci ha portato fin qui. Sono sicuro che continueremo su questa strada".

Quale sarà la chiave della partita? "Come ho detto prima, la cosa più importante è che restiamo uniti. Perseguiamo lo stesso obiettivo, che è vincere, e penso che sia questo che ci permetterà di ottenere i migliori risultati. Credo che questa sia la cosa più importante".