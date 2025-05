Il giro mediatico di lunedì ha visto coinvolta anche l'emittente britannica TNT Sports UK che ha raccolto il parere del capitano nerazzurro Lautaro Martinez. Queste le dichiarazioni del Toro:

Lautaro, perché una squadra che gioca due finali di Champions League in tre anni viene ancora considerata un'outsider?

"Sicuramente per noi questi ultimi anni sono stati importantissimi a livello di obiettivi. Abbiamo raggiunto due finali in tre anni e questa cosa ha grande valore; in Champions affronti avversarie difficili in stadi difficili. Questa finale è importantissima, cercheremo di prepararci al meglio per affrontare una grandissima squadra come il PSG".

Due anni fa ci siete andati molto vicini, cosa avete imparato dalla sconfitta contro il Manchester City?

"Tante cose. Dalle sconfitte si impara sempre di più, quella finale ci ha lasciato tantissimo da imparare. Siamo più maturi ma non vuol dire niente, se non darci forza e consapevolezza di che squadra siamo, di che gruppo siamo, e del rispetto che ci siamo guadagnati in questa competizione. Dobbiamo recuperare energia, stare tutti insieme positivi, preparare la gara nel migliore dei modi per lanciare l'Inter in alto sabato".

Tu e Thuram siete una coppia molto importante, qual è il vostro segreto dell'intesa in campo?

"Sicuramente è importante quando c'è un compagno col quale ti trovi molto bene in campo e fuori. È molto bello perché parli di fronte a lui anche fuori dal campo, questa è la cosa più pura che esiste; quando uno ti vuole bene e ti parla per migliorare è una cosa importante potersi dire le cose in faccia. Cerchiamo di trasmettere fuori quello che siamo dentro. Siamo un po' diversi, però questa cosa ci fa andare avanti tanto".

Che emozioni hai provato alla fine della partita col Barcellona?

"Ero distrutto, mi faceva malissimo la gamba; il muscolo si era rilassato e avevo un dolore incredibile. Poi con l'adrenalina del campo è passato però per due giorni non riuscivo ad alzare la gamba. Era importante passare il turno, ce l'abbiamo fatta e siamo orgogliosi di giocarci un'altra finale".