Dal prato dell'Arena Civica di Milano, dove ha presenziato alla finale della Milano Football Cup, l'ex nerazzurro Hernanes parla ai microfoni di Sport Mediaset in vista della finale di Champions League tra l'Inter e il Paris Saint-Germain: "Due anni fa è toccato al Manchester City, perché in quel momento erano loro i più pronti a vincere il trofeo. Ora i nerazzurri sono maturi e cresciuti: sono pronti a vincere la coppa. Il calcio è così: non vince sempre il più bravo, il più forte o più intelligente; dipende anche dal caso. Difficile fare un pronostico però ho la sensazione che l'Inter lo meriti".