Tommaso Baldanzi, centrocampista della Roma, si racconta ai microfoni di Cronache di Spogliatoio parlando dei suoi anni ad Empoli, dove tra giovanili e prima squadra ha avuto come compagno l'interista Kristjan Asllani: "A Empoli condividevo la stanza con lui: abbiamo un bellissimo rapporto, ci sentiamo spesso, ma ancora non gli ho scritto per la finale di Champions. Non volevo rompergli. Gli voglio davvero bene, ma aveva un grande difetto: non sentiva le sveglie. Le fissava un’ora e mezza prima, così un giorno non ce l’ho fatta più e gli ho detto: ‘Fermati, fermati! Le metto io e ti chiamo’. Me lo ricordo ancora".

Baldanzi fece parlare di sé quando con un suo gol riuscì a stendere l'Inter a San Siro, in una serata segnata dal caso legato a Milan Skriniar tra espulsione e parole improvvide dell'agente: "Quando ho segnato a San Siro contro l’Inter non ci ho capito davvero più niente. Fare gol in uno stadio del genere è il sogno di ogni ragazzino. E poi non ha prezzo: quel gol ci ha fatto vincere la partita avvicinandoci al nostro obiettivo".