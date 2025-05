Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha espresso la sua opinione sulla finale di Champions League tra i nerazzurri e il Paris Saint-Germain anche ai microfoni dell'emittente britannica TNT Sports UK:

Javier, tu hai giocato tantissime partite con l'Inter da protagonista ma da dirigente cosa hai provato durante la partita col Barcellona?

"Una grande sofferenza. La partita è stata molto combattuta, contro una squadra come il Barcellona che è sempre importante. Vincevamo 2-0, poi sono passati sul 3-2 fino al gol di Francesco Acerbi che ha fatto cominciare un'altra partita. Il gol di Davide Frattesi ci ha permesso di qualificarci, però sono tutte partite di Champions, molto emozionanti. Da vice presidente sono felice".

Era una partita che spiega la mentalità di questa Inter?

"Sì, questa Inter ha una mentalità molto precisa. Credo che il nostro allenatore insieme ai giocatori hanno fatto un percorso importante in questa Champions League. Abbiamo meritato di essere in questo ultimo atto, speriamo che il finale sia felice".

I punti di forza di Simone Inzaghi?

"Il principale punto di forza è il suo equilibrio, soprattutto nei momenti di difficoltà. Poi la sua serenità nel risolvere problemi guardando sempre avanti e dando sempre concetti ben precisi alla squadra".

Le partite contro il Barcellona sono state una buona preparazione per la finale?

"Sì. Saranno partite diverse perché il PSG ha un ottimo allenatore come Luis Enrique che ha dato una grande identità a questo gruppo. Sarà difficile perché loro hanno gente come Kvaratskhelia e Dembélé, molto offensiva e che può risolvere la partita in qualsiasi momento. Dobbiamo restare molto concentrati ma l'Inter farà la sua partita".

Cosa significherebbe per l'Inter alzare la coppa?

"Scrivere una delle pagine più importanti della storia. Sollevare questo trofeo vuol dire entrare nella storia del club, questi ragazzi hanno questa opportunità e spero che il mio connazionale Lautaro sabato possa farlo".