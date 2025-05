L'Inter punta Monaco anche per cancellare Istanbul. Tra i reduci dalla finale con il City c'è Calhanoglu, che però quella partita la giocò da mezzala, con Brozovic in cabina di regia e Mkhitaryan in panchina dopo il problema muscolare accusato nel ritorno col Milan in semifinale.

Il turco ha parlato in questi giorni e la sensazione è che voglia riprendersi quanto tolto due anni fa, anche a livello di prestazione personale. "Tra due giorni c’è la possibilità di prendersi una vera e propria rivincita, che per Calhanoglu significherebbe mettersi in bacheca il primo grande trofeo in carriera a livello europeo - spiega il Corsport -. A livello psicologico Istanbul aveva un significato diverso rispetto allo stadio di Monaco, dove tra l’altro il regista nerazzurro in carriera all’Allianz ha già segnato, ossia quando giocava in Bundesliga con il Bayer Leverkusen nella stagione 2016/17".

Stavolta sarà un'altra storia. Deve esserlo, per lui e per l'Inter. In una stagione inferiore alle attese, Calhanoglu cerca l'acuto finale che ripagherebbe di tanto lavoro e sanerebbe la ferita di due anni fa.