Com'era nelle previsioni, il Mondiale per Club sta accelerando alcune dinamiche di mercato in casa Inter. E così, dopo Sucic e Luis Henrique, i nerazzurri stanno provando a mettere a segno un colpo anche per il reparto offensivo che perderà certamente Correa e Arnautovic, entrambi senza rinnovo dopo la scadenza naturale del contratto.

Il nome caldo in tal senso è quello di Ange-Yoan Bonny, 21enne talento francese esploso quest'anno a Parma (RILEGGI QUI la nostra esclusiva). Bonny piace anche ad altre big, comprese alcune della Premier League. Proprio lui - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - risponde all’identikit del talento futuribile tratteggiato dalla proprietà nerazzurra. L"a finestra di mercato istituita dalla Fifa per il Mondiale detta i tempi di una eventuale operazione: i nuovi giocatori potranno essere ingaggiati dal 1° al 10 giugno. L’Inter finora si è mossa alla perfezione: staremo a vedere se stringerà anche per Bonny", si legge.