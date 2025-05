Marco Materazzi vedrebbe positivamente un'avventura nerazzurra di Jack Grealish. L'ex difensore dell'Inter lo ammette senza troppi giri di parole nella lunga intervusta concessa a OLBG.com: "Sarei felice se Grealish si trasferisse dal Manchester City all'Inter perché è un giocatore di alto livello". Un giocatore della Serie A che invece potrebbe ben figurare in Premier League, secono Matrix, è Alessandro Bastoni: "È un difensore in stile Premier League perché è forte, veloce e tecnico".

Sulla finale di Champions League di sabato:

"Sarà una partita difficile, ma l'Inter ha battuto il Bayern Monaco e il Barcellona, che erano le squadre favorite ad essere campioni quest'anno. L'Inter ha raggiunto la finale due volte negli ultimi tre anni, ha perso contro il Manchester City ma ha giocato molto bene e non meritava di perdere. Il City era una squadra incredibile in quel momento. Penso che ora abbiamo il 50% di possibilità di essere campioni, ma non sarà facile perché anche il Paris Saint-Germain è una grande squadra e stanno andando per il treble. L'Inter dovrà fare il massimo per vincere il trofeo e battere il PSG".

Se tu dovessi dare un pronostico per la finale di Champions League, quale sarebbe?

"Penso 1-1 e poi la partita andrà ai tempi supplementari. Spero che l'Inter sia la campione, ma ai rigori non sarebbe facile perché Donnarumma è uno dei migliori portieri del mondo".

Dove pensi che si deciderà la partita?

"Penso che la zona cruciale sarà il centrocampo perché il Paris Saint-Germain ha ottimi giocatori. Sarà lo stesso per l'Inter perché Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella sono tra i migliori centrocampisti del mondo".

Hai fatto parte della squadra Inter vincitrice di Triplete nel 2010, cosa ha reso speciale quel gruppo?

"Quel gruppo era fantastico! Eravamo vecchi, 36, 37, 38 anni. Avevamo un grande cuore e abbiamo creato un ottimo rapporto con l'allenatore. Eravamo una famiglia, tutti amici".

Se quella squadra avesse giocato questa finale di Champions, avrebbe vinto la finale?

"Certo! Avevamo personalità più grandi di questa Inter. Penso che l'Inter ora giochi meglio di noi, ma noi avevamo una personalità diversa. Conosci i nomi: Walter Samuel, Javier Zanetti, Dejan Stanković, Thiago Motta, Samuel Eto'o, Diego Milito, Goran Pandev, Esteban Cambiasso, Júlio César. Eravamo un'ottima squadra, credimi".

Cosa ha reso José Mourinho diverso da ogni altro allenatore sotto cui hai giocato? Perché era diverso?

"Quando José Mourinho è arrivato all'Inter, avevamo molta paura di lui nei primi 10 minuti di allenamento! Ma tutto questo è finito quando ha detto: 'Ehi ragazzi, non sono un mostro, sono il vostro amico. Sì, sono il tuo allenatore, ma devi seguirmi, devi rispettare me, i compagni di squadra e lo staff, ma alla fine di ogni allenamento siamo amici e fratelli'. È stato fantastico. Per i primi 10 minuti eravamo seri, ma dopo che l'ha detto ci siamo messi a ridere e poi ci siamo allenati al 100% ogni giorno per concentrarci sulla vittoria. E abbiamo vinto il treble dopo due anni".

Parlaci di quella famosa foto di te e José che vi abbracciate, vi salutate e poi piangete nel parcheggio dopo la vittoria della Champions League.

"In ogni allenamento prima della finale, quando andavo nel suo spogliatoio e parlavo faccia a faccia, gli dicevo 'devi restare'. Credevo che se fosse rimasto con noi, avremmo potuto vincere contro le migliori squadre del mondo e vincere tutte le coppe in Italia. Forse la Champions League non sarebbe stata facile perché ci sono molti dettagli, ma ho pensato che avremmo potuto vincere molti titoli se fosse rimasto. Ma ha deciso di andare a Madrid. Dopo la partita, era nel parcheggio con me e stavo piangendo perché sapevo cosa era successo; poi anche lui ha iniziato a piangere. Avevamo un ottimo rapporto. Non ho giocato molti giochi con lui, ma era vero al 100% con me, e quando hai quel vero allenatore, gli dai non il 100%, ma il 1000%".

Quanto è bravo Inzaghi? Pensi che un giorno potrebbe allenare in Premier League?

"Penso di sì. Non so quando, ma un giorno sarà un allanatore della Premier League perché è uno dei migliori campionati del mondo. Ha fatto un ottimo lavoro all'Inter. Ora, parliamo molto dell'Arabia Saudita e di molti club diversi durante il mercato e può succedere di tutto. Ma l'Inter sta lottando per la Champions League e il Mondiale per Club questo momento. Penso che non abbia tempo per decidere in questo momento, ma in futuro penso che Simone meriterà di allenare una squadra della Premier League".

