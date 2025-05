Intercettato da Sportitalia, il tecnico del Sassuolo Primavera Emiliano Bigica analizza così il ko ai rigori in semifinale contro i pari età dell’Inter: “Sarebbe stato fantastico completare l’opera, abbiamo approcciato bene la gara e nel primo tempo meritavamo un gol in più. Poi quando è uscito Kevin Bruno abbiamo perso tante certezze, tanta qualità nel gioco, nella fase di possesso e di non possesso. Siamo riusciti comunque ad arginare il ritorno dell’inter che ovviamente è una squadra forte, importante, rischiando il giusto. Alla fine siamo usciti ai rigori, non si può dire nulla. È la terza volta che arriviamo tra le prime quattro, complimenti all’Inter e ai miei ragazzi che sono stati fantastici. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a questo risultato, i miei giocatori sono stati i protagonisti numero uno”.

Questi ringraziamenti non sono un saluto?

“No, assolutamente no. Ho ancora un anno di contratto, io qua sto bene, ma nel calcio non si sa mai. Io sto bene in questa categoria, sono contento di veder crescere questi ragazzi. Per me è motivo di grandissima soddisfazione. Io come Ferguson al Sassuolo nelle giovanili? Vedremo se la società sarà d’accordo”, ha concluso con una battuta.