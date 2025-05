Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport, partendo anzitutto dalla finale di Champions League. Almeno un campione d'Europa in rosa tra Donnarumma e gli interisti ci sarà. Può incidere lo sforzo della finale di Champions? "Emotivamente e fisicamente qualcosa lasci per strada. Però essere campioni con il lignaggio tale vuol dire avere la testa giusta per superare questo tipo di avversità".

Buffon ha poi spiegato, come riferisce Repubblica: "Vincerà chi merita di più ma il tifo contro una squadra non lo sopporto, mi dava fastidio anche quando ero giocatore, è una cosa da uomini piccoli. Se trionfa un club del nostro campionato sono felice, a maggior ragione per il ruolo che ricopro”.

Su Conte, Buffon ha aggiunto: "A differenza di molti di voi non sono e non ero così convinto che lasciasse sicuramente Napoli. Antonio è uno che ha quell'intelligenza e quell'intuito animalesco che gli fa capire immediatamente se il posto in cui è gli può prospettare vittorie future o competizione. Il fatto che lui non abbia dichiarato ancora niente, conferma ciò che pensavo".