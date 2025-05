In attesa della finale di Champions League di sabato, ultimo atto di un percorso che fino a questo momento ha fruttato all'Inter 132 milioni di euro circa, secondo le stime di Calcio e Finanza, il club nerazzurro che oggi ha reso pubblici, attraverso il documento di Inter Media and Communication, i risultati finanziari della società per i nove mesi chiusi al 31 marzo 2025. Nella parte che riguarda i ricavi provenienti dalla UEFA e legati alla prima edizione della nuova Champions League, con il format a girone unico e a 36 squadre, "segnaliamo che, sulla base dei risultati consolidati di gruppo per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2024, abbiamo nuovamente raggiunto l’obiettivo finanziario fissato dal Settlement Agreement firmato con la UEFA nell’agosto 2022" si legge nello stralcio di nota riportato.

"Inoltre, secondo le ultime previsioni, ci aspettiamo di raggiungere l’obiettivo anche nell’attuale esercizio 2024/25. Pertanto - si legge ancora sul suddetto documento di Inter Media and Communication -, non prevediamo che venga trattenuto alcun contributo finanziario dai premi in denaro previsti per le stagioni sportive 2024/25 e 2025/26".

