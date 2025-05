Era già noto da giorni, ma ora è arrivata anche l’ufficializzazione da parte della UEFA: l'Inter, che formalmente sarà la squadra in trasferta come aveva stabilito il sorteggio del tabellone nei mesi scorsi, giocherà la finalissima di Champions League con il Third Kit di questa stagione, la divisa gialla caratterizzata da un design che richiama dettagli e simboli della città di Milano di colore nero. Questa sarà la divisa dei dieci giocatori di movimento, mentre il portiere scenderà in campo con un completo totalmente arancione.

Il PSG, formazione di 'casa', vestirà il suo tradizionale Home Kit, caratterizzato dai colori blu, rosso e bianco, gli stessi che rappresentano la città di Parigi. Nello specifico la squadra di Luis Enrique vestirà la maglia blu con una riga centrale rossa, con pantaloncini e calzettoni blu e i dettagli del kit di colore bianco. Divisa completamente verde per il portiere.

Durante questa edizione, i nerazzurri hanno indossato questo completo nella trasferta contro lo Sparta Praga alla settima giornata della League Phase (0-1, Lautaro) e in occasione della vittoria contro il Feyenoord a Rotterdam nell'andata degli ottavi di finale (0-2, Thuram, Lautaro).