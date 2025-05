La finale di Champions League si avvicina e il tifo nerazzurro non dimentica di far sentire tutta la sua vicinanza all'Inter, attesa sabato sera dall'attesa sfida contro il PSG. Nel pomeriggio di oggi, come anticipato nel cominunicato diramato ieri (RILEGGI QUI), gli ultras interisti hanno fatto tappa ad Appiano Gentile per incitare Lautaro e compagni in vista dell'appuntamento di Monaco con cori, striscioni e bandiere nerazzurre. Di seguito il video raccolto dal nostro inviato.

