Irene Santi, una delle "senatrici" dell'Inter femminile, ha prolungato il contratto con la società nerazzurra. Il club ha pubblicato sul sito ufficiale la notizia del nuovo accordo raggiunto con la centrocampista.

Santi, classe 1999 che assieme alle compagne ha raggiunto quest'anno la qualificazione alla prossima Champions League, ha firmato il contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2027. "Ciao Inter Fans sono felice di continuare quest'avventura in nerazzurro. Ci vediamo presto in campo", ha dichiarato la giocatrice ai canali social.

"Sono molto contenta e orgogliosa di legarmi ancora al club, soprattutto dopo il traguardo che abbiamo raggiunto e non vedo l'ora di tornare in campo. Alla me stessa degli inizi direi di crederci sempre e di non mollare davanti a nessuna difficoltà. Di continuare a lavorare, crederci e dare tutto. Penso che il lavoro di squadra e l'unione del gruppo sia uno degli elementi più importanti per raggiungere gli obiettivi. E' stato davvero un anno molto bello a livello di gruppo. Vincere delle partite all'ultimo, come contro la Juve, o giocarcela con chi gli altri anni era davanti a noi in classifica, ci ha dato la consapevolezza per dare di più".

"Essere un elemento importante dello spogliatoio è una grande responsabilità perché ogni anno bisogna unire le nuove compagne che arrivano, culture straniere, diverse, cercando di trasmettere cosa significa giocare per questa squadra e cosa rappresenta l'Inter. Io ne sono orgogliosa ma è una grande responsabilità. Non vedo l'ora come tutte noi di giocare in palchi così importanti e poter dire la nostra. Ci lavoravamo da tanto e ora è il momento di farlo".