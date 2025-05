A correre a sostegno dei tifosi dell'Olympique Marsiglia nella loro crociata anti-PSG in vista della finale di Champions League contro l'Inter arriva Robert Pirès. L'ex giocatore di OM e Arsenal, intervistato da RMC Sport, spiega come i tifosi dei Phocéens abbiano tutte le ragioni a schierarsi al fianco dei nerazzurri: "Immaginate il Marsiglia in finale contro l'Inter. Pensate che i giocatori o il pubblico parigino sarebbero con la squadra di Roberto De Zerbi? No, non ne sono sicuro, ne sono strasicuro. È un gioco leale, fa parte del calcio, fa parte della rivalità tra parigini e marsigliesi. Li capisco, non dico che abbiano ragione, ma ci sta".

Pires aggiunge: "Ho giocato a Marsiglia per due anni, so quanto può essere importante questo club. Stanno solo aspettando una cosa. Saranno tutti dalla parte dell'Inter, a un certo punto bisogna mettere le cose in prospettiva. Bisogna capire ed essere intelligenti, vedere la rivalità tra i due club. Io la vedo da lontano... è divertente".