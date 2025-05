Francesco Stante, difensore classe 2005, ha prolungato il proprio contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2027, con opzione per altre due stagioni sportive. Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha disputato 32 partite con la formazione Primavera nella stagione 2023/2024, ricevendo il premio "Primavera Best Awards" come miglior difensore del campionato Primavera 1 TIM.

Nell'ultima stagione, Stante ha disputato il campionato di Serie C in prestito alla Pergolettese, collezionando 32 presenze, utili alla salvezza del club lombardo.

"Il rinnovo contrattuale testimonia la fiducia del club nel percorso di crescita del giocatore e rappresenta un passo importante per il proseguimento della sua carriera professionale, con l'obiettivo di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”, ha dichiarato Claudio Marchisio, agente del giocatore insieme ad Alessandro Tocci.