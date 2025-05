Secondo La Repubblica c'è già un'idea di massima di cosa accadrà in casa Inter nel momento in cui dovesse arrivare il trionfo in Champions League. Il club organizzerà infatti un corteo celebrativo con bus scoperto, in partenza alle 17 di domenica dalla sede dell'Inter con arrivo in piazza Duomo.

Il percorso è ancora da definire, quel che già si sa è che i giocatori, una volta in Duomo, dovrebbero salire sulla Terrazza 21. Scene già viste lo scorso anno in occasione del ventesimo Scudetto conquistato dalla società.