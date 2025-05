L'Inter ha completato il suo secondo acquisto dell'estate. Dopo Sucic, è stato prenotato anche Luis Henrique in vista del Mondiale per club, come riporta anche il Corriere della Sera. Il brasiliano firma un quinquennale, l'Olympique Marsiglia incassa 23 milioni più 2 di bonus.

Il giocatore prenderà il posto di Darmian, che ha 35 anni e il contratto in scadenza nel 2026, alternandosi con Dumfries. Potrebbe già essere in tribuna a Monaco. Ma per convincere Inzaghi a restare, si legge, servirà anche altro.