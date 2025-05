Il raggiungimento della finale di Champions League di sabato vale un balzo in avanti pazzesco per quel che riguarda i proventi media relativi alle competizioni UEFA. Come si evince dalla nuova relazione sui risultati finanziari di Inter MediaCo relativa a marzo 2025, l'Inter ha già ottenuto un importo minimo garantito di circa 137 milioni di euro (contro i 72 milioni di euro registrati nell'esercizio precedente, quando la squadra è stata eliminata agli ottavi di finale. Tale importo potrà aumentare a 143 milioni di euro in caso di vittoria del trofeo nella finale contro il Paris Saint-Germain, in programma il 31 maggio 2025. Per quanto riguarda i ricavi UEFA, viene segnalato che, sulla base dei risultati consolidati di gruppo per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024, il club nerazzurro ha nuovamente raggiunto l'obiettivo finanziario fissato dall'Accordo Transattivo firmato con la UEFA nell'agosto 2022. Inoltre, sulla base delle ultime previsioni, si prevede di raggiungere l'obiettivo anche nell'attuale esercizio 24/25. Pertanto, non prevediamo che alcun contributo finanziario venga trattenuto dai premi in denaro dovuti nelle stagioni sportive 24/25 e 25/26.

A partire da questo esercizio finanziario, i ricavi relativi all'archivio nazionale (circa 8 milioni di euro sui 10 milioni di euro totali sopra riportati) sono gestiti centralmente e distribuiti tra i club dalla Lega Pro. Ciò comporta che vengano fatturati a TeamCo (e quindi rilevati nel conto economico di TeamCo), che a sua volta cede i crediti a MediaCo (con la stessa modalità in vigore per i diritti media di Serie A e UEFA).