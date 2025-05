Nella sera in cui ha dovuto incassare l'amara eliminazione del Vicenza per mano della Ternana nella semifinale dei playoff di Serie C, Stefano Vecchi ha preferito rimandare a data da destinarsi le riflessioni sul suo futuro. Dopo aver analizzato i motivi della sconfitta, il tecnico bergamasco, indicato negli scorsi giorni come l'uomo designato per guidare l'Inter Under 23 nella prossima stagione, si è espresso così sul tema: "Non lo so, adesso facciamo passare stasera".

Un mese fa, quando la regular season non era ancora finita, Vecchi aveva risposto così: "Io ho un altro anno di contratto con il Vicenza, non è possibile che io abbia un accordo con l'Inter. E sono sicuro che, se vinciamo il campionato, almeno da parte mia, non ci sono dubbi sul futuro. Abbiamo solo un grande obiettivo: giocare con il Lane in Serie B, il resto conta poco".