L'Inter è ormai alla fettuccia d'arrivo per Luis Henrique: il club nerazzurro, riporta Sky Sport, è ormai agli ultimi dettagli prima dell'arrivo dell'esterno brasiliano. Respinti gli ultimi tentativi di inserimento da parte di concorrenti italiane e inglesi, l'Inter ha raggiunto l'accordo verbale coi Phocéens e nelle prossime ore metterà tutto nero su bianco per accogliere il giocatore ex Botafogo, che farà parte della spedizione di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club.

L'operazione si concluderà per una somma di 23 milioni di euro più due di bonus legati al percorso dei nerazzurri in Champions. Il calciatore ha già dato il suo ok al club di Viale della Liberazione.

