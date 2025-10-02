In attesa del risultato della Fiorentina, in campo da poco meno di mezz’ora, contro il Sigma Olomouc, si sono già conclusi i matches del pomeriggio sui campi di Conference League. Vincono Dinamo Kiev, Jagiellonia, Lausanne, Lech, Noah, Magonza, Vallecano e Zrinjski rispettivamente contro Crystal Palace, Hamrun, Breidablik, SK Rapid, Rijeka, Omonia, Shkendija, Lincoln. Pareggiano invece KuPS e Drita.



Tutti i risultati di Conference delle 18.45:

Crystal Palace-Dinamo Kiev 0-2

Jagiellonia-Hamrun 1-0

KuPS-Drita 1-1

Lausanne-Breidablik 3-0

Lech-SK Rapid 4-1

Noah-Rijeka 1-0

Omonia-Magonza 0-1

Vallecano-Shkendija 2-0

Zrinjski-Lincoln 5-0