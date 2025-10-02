Dopo Roma e Bologna, tocca alla Fiorentina scendere in campo nel giovedi europeo. Nella seconda giornata di Conference League, i viola strappano i tre punti contro i cechi del Sigma Olomuc con un gol per tempo: Piccoli apre le danze, Ndour chiude i giochi nel recupero. Tra gli altri risultati di Europa League sono invece da segnalare la vittoria del Porto sulla Stella Rossa e il successo del Lione sul Salisburgo. 

Tutti i risultati di Europa League: 

Basilea-Stoccarda 2-0 
Celta Vigo-PAOK 3-1 
Porto-Stella Rossa 2-1
Feyenoord-Aston Villa 0-2
Genk-Ferencvaros 0-1 
Olympique Lione-Salisburgo 2-0
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria 1-3
Nottingham Forest-Midtjylland 2-3
Sturm Graz-Rangers 2-1 

Tutti i risultati di Conference League: 

Fiorentina-Sigma Olomuc 1-0 
Aberdeen-Shakhtar 2-3
AEK Larnaca-AZ Alkmaar 4-0
Celje-AEK Atene 3-1 
Legia-Samsunspor 0-1
Rakow-Universitatea Craiova 2-0
Shelbourne-Hacken 0-0
Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2
Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1

