Dopo Roma e Bologna, tocca alla Fiorentina scendere in campo nel giovedi europeo. Nella seconda giornata di Conference League, i viola strappano i tre punti contro i cechi del Sigma Olomuc con un gol per tempo: Piccoli apre le danze, Ndour chiude i giochi nel recupero. Tra gli altri risultati di Europa League sono invece da segnalare la vittoria del Porto sulla Stella Rossa e il successo del Lione sul Salisburgo.

Tutti i risultati di Europa League:

Basilea-Stoccarda 2-0

Celta Vigo-PAOK 3-1

Porto-Stella Rossa 2-1

Feyenoord-Aston Villa 0-2

Genk-Ferencvaros 0-1

Olympique Lione-Salisburgo 2-0

Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria 1-3

Nottingham Forest-Midtjylland 2-3

Sturm Graz-Rangers 2-1

Tutti i risultati di Conference League:

Fiorentina-Sigma Olomuc 1-0

Aberdeen-Shakhtar 2-3

AEK Larnaca-AZ Alkmaar 4-0

Celje-AEK Atene 3-1

Legia-Samsunspor 0-1

Rakow-Universitatea Craiova 2-0

Shelbourne-Hacken 0-0

Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2

Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1