L'agente Beppe Accardi punta ancora forte sul Napoli in ottica scudetto, nonostante il ko con il Milan di domenica scorsa: "La squadra di Conte resta la favorita - le sue parole a Tuttomercatoweb.com -. Non pensavo perdesse contro i rossoneri, ma Allegri è un tecnico che fa la differenza. I campioni vanno gestiti da allenatori capaci di farlo". 

Quanto alla chance tricolore dell'Inter di Cristian Chivu, Accardi rimane scettico: "Non mi da l’idea di potersela giocare. Non mi entusiasma". 

Sezione: News / Data: Gio 02 ottobre 2025 alle 22:43
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
