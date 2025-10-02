La Roma esce sconfitta dal Lille nella seconda giornata di Europa League, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare la notizia del recupero di Paulo Dybala. Uno argomento che riguarda da vicino anche l'Inter, avversaria dei giallorossi all'Olimpico dopo la sosta nazionali in programma ad ottobre: "Se recupereremo Dybala per domenica? Non lo so, vediamo domani - le parole del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport -. È ancora un po’ presto, non si è ancora allenato con la squadra. Non so se riuscirà a farlo domani. Magari Massara sa qualcosa in più, ma non credo".

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 02 ottobre 2025 alle 22:13
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print