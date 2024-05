Vincitore in Coppa Italia eppure a rischio esonero. Ha del clamoroso quanto potrebbe succedere a breve a Massimiliano Allegri: come riportato da Sky Sport, la Juventus sta infatti pensando se interrompere subito il rapporto con il tecnico livornese dopo i fatti avvenuti ieri nell'immediato postpartita, dal gestaccio a Cristiano Giuntoli alla lite furiosa con il giornalista Guido Vaciago. Sono ore di riflessione in casa bianconera, non è da escludere un ribaltone clamoroso.