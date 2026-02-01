Altro giro altra partita "pesante" per l'Inter, lanciata in vetta alla classifica di Serie A. I nerazzurri, reduci dal successo di Dortmund in Champions, fanno visita a una Cremonese in crisi di risultati, ma protagonista sempre di prestazioni apprezzabili. E il mercato di gennaio, che tanto sta facendo penare i vicecampioni d'Europa, ha invece dato una mano ai grigiorossi.

QUI CREMONESE – Djuric e Maleh i nuovi arrivati alla corte di Nicola, con il tecnico che potrà subito sfruttarne l'apporto, quasi certamente a gara in corso. Innesti quantomai provvidenziali, considerando la lunga lista di assenze tra squalificati (Barbieri) e infortunati (Collocolo, Bondo, Payero, Sanabria e Moumbagna). Zerbin dovrebbe agire da mezzala, visto l'esiguo numero di centrocampisti, mentre in attaco ancora Bonazzoli e Vardy.

QUI INTER – Chivu perde altri pezzi: rispetto all'ultimo turno di campionato, il tecnico nerazzurro non avrà Barella (già out in Champions) e Carlos Augusto (stop per affaticamento muscolare). Inizia a diventare evidente l'urgenza di intervenire sulle fasce. Difficile vedere Frattesi dal 1', considerando le incessanti voci di mercato: spazio a Sucic con Zielinski e Mkhitaryan. In difesa torna Bastoni, mentre sulle corsie esterne scelte obbligate con Luis Henrique e Dimarco. In attacco si cambia di nuovo: fuori Thuram e Bonny, titolari a Dortmund, dentro Esposito e Lautaro, titolari con il Pisa. Ancora indisponibili Dumfries e Calhanoglu.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Panchina: Silvestri, Nava, Ceccherini, Folino, Faye, Maleh, Johnsen, Djuric.

Allenatore: Nicola.

Squalificati: Barbieri (1).

Indisponibili: Collocolo, Bondo, Payero, Sanabria, Moumbagna.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Darmian, Cocchi, Bovo, Kamaté, Frattesi, Diouf, Bonny, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dumfries, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto.

ARBITRO: Massa.

Assistenti: Peretti e Laudato.

Quarto ufficiale: Tremolada.

Var: Marini.

Avar: Fabbri.

