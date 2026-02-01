Nella giornata di ieri l'Inter ha raggiunto l'accordo con il Modena per Yann Massolin, centrocampista francese classe 2022 acquistato per 3,5 milioni di euro. Il giocatore resterà in gialloblu fino al termine della stagione e si vestirà di nerazzurro a partire dalla prossima estate, ma - aggiunge il Corriere dello Sport - domani sarà a Milano per le visite mediche.

"Si tratta di un investimento in prospettiva - sottolinea il giornale romano -. Massolin si è messo in luce come uno dei migliori elementi dell’attuale campionato di Serie B. Ciò che spicca di lui è l’altezza, visto che, con i suoi 197 centimetri, sfiora i due metri. Le lunghe leve, però, non sono un limite per le sue doti tecniche. Anzi, tra le sue peculiarità ci sono il controllo del pallone e il dribbling. Massolin è un centrocampista eclettico, che ama giocare anche in posizione avanzata".