L'Inter vuole vincere a Cremona per tenere a distanza di sicurezza le inseguitrici e proverà a farlo con la coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito, assicura oggi La Gazzetta dello Sport. L'argentino ha riposato per gran parte della gara di Dortmund, mentre il classe 2005 è entrato a inizio secondo tempo. "Quella di oggi contro la Cremonese sarà la ventesima partita in cui Lautaro e Pio condivideranno il campo da inizio stagione e sfonderanno il muro degli 800 minuti insieme (al momento sono a 791) - ricorda la rosea -. Nel tennistico 6-2 al Pisa della scorsa settimana hanno segnato entrambi ma non era la prima volta. Anche a Cagliari — a fine settembre, era la quinta giornata di Serie A — sul tabellino sono comparsi entrambi i loro nomi sotto la colonna dei marcatori. Ma l’intesa Lautaro-Pio ha saputo far gioire Chivu in più modi. Esposito trova il suo capitano come nessun altro attaccante: contro l’Udinese i tifosi hanno potuto apprezzare il quarto assist del numero 94 al 10".

Al netto delle assenze (Carlos Augusto si è aggiunto a Dumfries, Calhanoglu e Barella), la formazione sarà per otto undicesimi quella vista in campo in Champions. In difesa torna Bastoni insieme a Bisseck e Akanji, sulle fasce ci saranno ancora Luis Henrique e Dimarco, mentre il centrocampo sarà formato da Sucic, Zielinski e Mkhitaryan.