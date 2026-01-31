L'Italia deve superare il doppio playoff e andrà ai Mondiali. Il Ministro dello Sport Andrea Abodi se ne dice convinto nel corso di una lunga intervista rilasciata a LaPresse: "Per il calcio c'è un appuntamento che può cambiare i nostri sentimenti. Aspettiamo e facciamo il tifo per l'Italia perché finalmente ritorni dove merita, per la sua storia. Non posso immaginare che l'Italia sia quella che non si è qualificata o che è uscita malamente anche dagli Europei. Possiamo esprimere molto di più, sono convinto che Gennaro Gattuso sia l'allenatore giusto per questa fase e questa sfida".

Abodi tocca anche il tema arbitri e relative polemiche: "L'AIA attraversa un momento di difficoltà che non è soltanto dettata da fattori di singoli e specifici. Lo si vede nello stato d'animo di chi scende in campo, deve farlo con la serenità e la tranquillità necessaria per svolgere un ruolo che è delicatissimo. Questo vale ai massimi livelli dove c'è anche la tecnologia che aiuta, ma io misuro anche il livello di serenità che devono poter avere nella sicurezza a un livello diverso e quindi in terza categoria, nei campionati giovanili dove la maleducazione dei genitori è anche una mancanza di rispetto e mette a repentaglio fisicamente gli arbitri".