Il format attuale della Coppa Italia non piace per nulla a Daniele De Rossi perché favorisce le grandi squadre a discapito di quelle più piccole che per arrivare lontano nella competizione devono compiere delle vere e proprie imprese. Un concetto che il tecnico del Genoa, martedì avversario dell'Inter in gara secca a San Siro per gli ottavi di finale della competizione, ha espresso così in conferenza stampa: "Penso che la Coppa Italia sia costruita con lo scopo di non fare andare avanti certe squadre e portarne avanti altre - ha spiegato DDR -. Dirò la stessa cosa se un giorno dovessi mai allenare una big. Sono contento però che c'è in vista un probabile, spero, cambio di struttura perché è fatta veramente male. Lo dirò sempre. Fatta così non credo piaccia a qualcuno, tranne a chi ha altri tipi di interessi. Ma sono contento se ne siano accorti tutti. A volte non arrivi in fondo in Coppa Italia per la struttura della competizione. Noi ce la metteremo tutta, si parte con un turno molto difficile. So che i tifosi ci tengono, dovremo battere i campioni d'Italia e detentori della Coppa Italia, ma vediamo. L'unica cosa: abbiamo parlato l'80% della Coppa Italia e il 20% del campionato. E io al campionato ci tengo tanto. Domani sarà una partita importante, ci vedranno tutti perché si giocherà sabato sera. Il campionato è il nostro primo 'alimento', quello che 'ci dà da mangiare' e che ci sta dando tante soddisfazioni. Testa al 100% alla partita di domani sera. La cosa che posso dire è che non faremo una partita come l'anno scorso a Bergamo".