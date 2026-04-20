Tocca a Georghe Hagi, uno dei tanti talenti cresciuti sotto la sua ala, a raccogliere la pesante eredità di Mircea Lucescu diventando nuovo Commissario Tecnico della Nazionale della Romania. Il Maradona dei Carpazi, visto anche in Italia con la maglia del Brescia per due stagioni negli anni Novanta, torna a guidare i Tricolorii dopo una fugace esperienza di appena cinque mesi risalente ai primi anni Duemila, e nella conferenza stampa di presentazione tenutasi quest'oggi garantisce di essere decisamente cambiato rispetto a quel momento: "Non sono più il giovane di 25 anni fa, sono migliorato, soprattutto a livello di esperienza. È una grande sfida, sono qui per portare la Romania dove desidera: io sono nato per vincere".

Durante il confronto coi giornalisti, Gica ha anche modo di spendere parole di elogio nei confronti del suo connazionale Cristian Chivu, che ha giocato in Nazionale sotto la sua guida e che sta conducendo l'Inter alla conquista del suo ventunesimo Scudetto. A detta di Hagi, la parabola da tecnico dell'ex difensore nerazzurro può fungere da esempio per la Nazionale: "Assolutamente, al 100%. Chivu è un esempio del fatto che anche i rumeni possono raggiungere livelli altissimi. Gli faccio le mie più sincere congratulazioni per il lavoro che ha svolto, che è stato di grandissimo livello. È stato davvero top, top, top, bravissimo. È facile parlare, è più difficile fare. Lui ce l'ha fatta e si merita le congratulazioni".