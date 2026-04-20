A distanza di pochi giorni dall'ultimo incrocio, risalente allo scorso 5 aprile e al 5-2 contro la Roma, Simone Sozza tornerà ad arbitrare l'Inter domani sera a San Siro quando i nerazzurri scenderanno in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como per quella che sarà la quarta partita stagionale diretta dal fischietto di Seregno, che arbitrò anche il derby di andata col Milan terminato con la vittoria rossonera per 1-0. 

Sozza, arbitro classe 1987, vanta con l'Inter nove precedenti con un bottino di sette vittorie e due sconfitte. 

Sezione: News / Data: Lun 20 aprile 2026 alle 14:53
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.