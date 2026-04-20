Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari e sono state effettuate alcune perquisizioni nell’ambito di una indagine della Procura di Milano con al centro una società che organizzava eventi nei più noti locali della movida. Secondo l’accusa, la società offriva un giro di escort agli ospiti delle feste, tra cui anche alcuni calciatori. L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Bruno Albertini e delegata al nucleo di polizia economico e finanziario della Guardia di Finanza, ha portato anche a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione per oltre 1,2 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, dietro lo schermo di una società che organizzava eventi con sede a Cinisello Balsamo, gli indagati avevano incentrato il proprio business sul reclutamento di donne, tra cui anche escort di professione, disponibili a partecipare agli eventi organizzati e pronte a rendere anche prestazioni di natura sessuale. Oltretutto, avevano anche la possibilità di alloggiare nei locali della stessa sede della società e venivano successivamente remunerate per trascorrere le serate con una clientela particolarmente facoltosa e disposta a spendere importanti cifre per serate da migliaia di euro. Anche diversi calciatori di Serie A sarebbero all'interno dell lista dei clienti della società finita al centro di una indagine della Procura di Milano contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione nei locali della movida milanese. Secondo quanto emerge dall’inchiesta, veniva offerto loro un vero e proprio ‘servizio dopopartita’ che comprendeva un pacchetto completo: serata in un locale, albergo ed escort. Le serate costavano alcune migliaia di euro.