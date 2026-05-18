Ultimi novanta minuti per stabilire gli ultimi verdetti della Serie A 2025-2026. Dopo la festa dell'Inter, l'aritmetica Champions del Napoli, l'Atalanta in Conference e i saluti a Pisa ed Hellas Verona, la Serie A Enilive avrà le ultime sentenze relative ad Europa e retrocessione prima di mandare in archivio quest'annata. La 38ª giornata comincia venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta alle 20.45, per poi proseguire sabato con Bologna-Inter alle 18.00 con diretta esclusiva su DAZN e Lazio-Pisa alle 20.45.

Domenica sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions: aprono Parma-Sassuolo alle 15.00 e Napoli-Udinese alle 18.00, poi alle 20.45 la temperatura sale. Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi, però, a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio cme il Milan, che ospita il Cagliari, la Roma, di scena a Verona e la Juventus, impegnata nel derby contro i granata all'Olimpico Grande Torino.